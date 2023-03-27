У мережу "злили" частину вихідного коду Twitter: що відомо

Частина вихідного коду Twitter, на якому працює соціальна мережа, була "злита" в мережу. Компанія подала до суду, щоб встановити особу, яка опублікувала ці дані.

Про це повідомляє The New York Times.

Частину коду опублікували на GitHub, онлайн-платформі для співпраці розробників програмного забезпечення. Twitter надіслав на сайт повідомлення про порушення авторських прав, після чого код видалили.

Незрозуміло, як довго код був у мережі, але, ймовірно, він був у відкритому доступі принаймні кілька місяців.

Як зазначає видання, Twitter також звернувся до окружного суду США Північного округу Каліфорнії з проханням ідентифікувати особу, яка надала код, і будь-яких інших осіб, які його завантажили.

Twitter розпочав розслідування витоку. У компанії припускають, що той, хто міг "злити" код вже покинув компанію.

Керівництву соцмережі лише нещодавно стало відомо про витік вихідного коду. Одне з побоювань полягає в тому, що код містить вразливі місця в безпеці, які можуть дати хакерам або іншим мотивованим сторонам засоби для отримання даних користувачів або знищення сайту.

Зазначається, що витік вихідного коду посилює проблеми, з якими стикається Twitter Маска. Технологічні компанії часто розглядають такий код як сувору таємницю й не розголошують його, побоюючись, що він може надати конкурентам несправедливу перевагу або виявити вразливі місця в безпеці.

Окрім цього, публікація частини коду завдала компанії фінансових збитків.

Нагадаємо, що Ілон Маск після придбання Twitter у жовтні 2022 року почав масштабні скорочення в компанії. Коли він очолив платформу, там працювали 7500 людей, тоді як зараз — менше 2000.

Одним із перших рішень Маска було звільнення генерального директора Парага Агравала, фінансового директора Неда Сігала та Віджаї Ґадде, керівниці відділу правової політики, довіри та безпеки.

Reuters повідомляло, що Маск наказав співробітникам Twitter знайти можливість економити понад 1 млрд доларів щорічних витрат. Це планувалося зробити, зокрема, за рахунок скорочення хмарних сервісів і додаткового серверного простору.

Наприкінці лютого 2023 року Ілон Маск звільнив ще щонайменше 200 співробітників компанії. Скорочення торкнулися менеджерів із продуктів, спеціалістів із обробки даних та розробників, які працювали над машинним навчанням і надійністю сайту.