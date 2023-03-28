Маск змінює правила участі в опитуваннях у Twitter

Починаючи з 15 квітня лише підтверджені облікові записи у Twitter матимуть право брати участь у голосуваннях.

Про це повідомив генеральний директор соціальної мережі Ілон Маск.

За його словами також лише підтверджені облікові записи матимуть право бути в рекомендаціях Twitter For You, де відображається потік твітів.

"Починаючи з 15 квітня тільки перевірені акаунти матимуть право бути в рекомендаціях For You. Голосування в опитуваннях також вимагатиме верифікації", - зазначив Маск.

Він пояснив, що такі нововведення - це єдиний реальний спосіб протистояти роям ботів зі штучним інтелектом.

"Інакше це безнадійно програшна битва", - зауважив Маск.

Нагадаємо, нещодавно Ілон Маск оцінив Twitter у 20 млрд доларів, хоч купував компанію за 44 млрд доларів.

Крім того, Маск почав масштабні скорочення в компанії. Коли він очолив платформу, там працювали 7500 людей, тоді як зараз — менше 2000.

Провідні рекламодавці скоротили свої витрати на платформу після іі купівлі мільярдером Ілоном Маском, тому у грудні 2022 року доходи Twitter від реклами впали на 71%.

Наразі Twitter став першою платформою соціальних медіа, яка дозволить компаніям, що займаються медичним канабісом, рекламувати свої бренди та продукти у США.

Раніше Twitter оголосила, що розширить типи політичної реклами, дозволені на платформі соціальних мереж, скасувавши глобальну заборону на політичну рекламу в 2019 році, оскільки компанія прагне збільшити дохід.