Маск заявив, що тепер Тwitter "майже беззбитковий"

Генеральний директор Twitter мільярдер Ілон Маск заявив, що компанія соціальних медіа "майже беззбиткова", оскільки більшість її рекламодавців повернулися, а її активні зусилля зі скорочення витрат почали приносити плоди після масових звільнень співробітників.

Про це повідомляє Reuters.

За словами Маска, зараз у Twitter працює близько 1500 співробітників, у той час, як до масових скорочень їх було 8 000 до того, як він очолив соціальну мережу у жовтні.

Видання зауважує, що у Twitter панували хаос та невизначеність після придбання Маском за 44 мільярди доларів, оскільки масові звільнення також торкнулися інженерів, відповідальних за усунення та запобігання збоїв у роботі сервісів.

Минулого тижня у Twitter виникла помилка, через яку тисячі користувачів не мали доступу до посилань, що стало шостим серйозним збоєм з початку року.

Маск визнав деякі збої, але підкреслив, що вони тривали недовго.

Він також наголосив, що Twitter був у "мінусі" на 3 млрд доларів, тож бізнесмен був змушений вжити радикальних заходів, серед яких і масові скорочення.

"Цього кварталу ми можемо мати позитивний фінансовий результат, якщо все піде добре", — сказав Маск, додавши, що наразі компанія має рекордно високу кількість користувачів.

Крім того, Twitter постраждав від масового відтоку рекламодавців.

Маск сказав, що це було пов'язане з "циклічним характером витрат на рекламу", проте зараз більшість рекламодавців повернулася.

Мільярдер також зауважив, що не бачить наразі нікого, хто може замінити його на посаді виконавчого директора Twitter.

Нагадаємо, нещодавно Ілон Маск оцінив Twitter у 20 млрд доларів, хоч купував компанію за 44 млрд доларів.

Це пов’язано з тим, що провідні рекламодавці скоротили свої витрати на платформу після іі купівлі мільярдером, тому у грудні 2022 року доходи Twitter від реклами впали на 71%.