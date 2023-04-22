Платна верифікація у Twitter. Стівен Кінг хоче, щоб Маск передав його галочку фонду Притули

Американський письменник Стівен Кінг вважає, що власник Twitter Ілон Маск має віддати галочку верифікації "короля жахів" у соцмережі на благодійність. Про це Кінг написав на своїй сторінці.

Не так давно сині галочки в Twitter стали платними, тому користувачі, які раніше мали верифікацію, але відмовилися від підписки, залишилися без відповідного значка. Однак у Стівена Кінга галочка досі є. Письменник повідомив, що не оплачував підписку на Twitter Blue, хоча в його акаунті вказано зворотнє.

Як з'ясувалося, верифікацію для автора забезпечує особисто Ілон Маск. Бізнесмен зазначив, що робить це також для баскетболіста Леброна Джеймса та актора Вільяма Шатнера.

Однак сам Кінг вважає більш доцільним вчинити з верифікацією інакше.

"Я думаю, що пан Маск повинен віддати мою синю галочку на благодійність. Я рекомендую Фонд Притули, який надає життєвонеобхідні послуги в Україні. Це лише 8 доларів, тому, можливо, пан Маск міг би додати трохи більше", – висловився письменник.

Нагадаємо,Twitter почав видаляти сині галочки у користувачів, які не сплатили підписку Twitter Blue, з 20 квітня. Внаслідок цього постраждали акаунти журналістів, науковців і знаменитостей. Зокрема свої значки втратили співачка Бейонсе та Папа Римський Франциск. Детальніше про це читайте тут.