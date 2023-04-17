Уряд США мав повний доступ до приватних повідомлень у Twitter, – Маск

Уряд США мав повний доступ до всієї інформації Twitter, включаючи особисті повідомлення між користувачами. Про це заявив власник соцмережі Ілон Маск в інтервʼю Fox News, тизер якого оприлюднив журналіст Такер Карлсон.

"Ступінь, до якого різні державні установи фактично мали повний доступ до всього, що відбувалося в Twitter, мене вразив. Я не знав про це", – сказав Маск, який став власником соцмережі в жовтні 2022 року.

На запитання про те, чи включає це особисті повідомлення користувачів, він відповів "Так".

Як зауважує Forbes, наразі незрозуміло, чи говорить Маск про доступ, отриманий за рішенням суду, або ж уряд постійно стежив за повідомленнями? І який механізм використовувався для цього стеження?

Крім того, невідомо, чи означає це, що Ілон Маск або хтось інший у Twitter має доступ до приватних повідомлень користувачів і які засоби існують для захисту конфіденційності. Також залишається відкритим питання щодо того, чи планує Маск запропонувати шифрування для особистих повідомлень, про що він говорив раніше, але так і не реалізував.

Нагадаємо, нещодавно скандал із конфіденційністю розгорівся в іншій компанії Ілона Маска – Tesla. Агенція Reuters повідомила, що деякі співробітники фірми регулярно ділилися записами відеокамер з електромобілів без дозволу власників авто. Детальніше про це читайте тут.