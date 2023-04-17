Правительство США имело полный доступ к частным сообщениям в Twitter, – Маск

Правительство США имело полный доступ ко всей информации Twitter, включая личные сообщения между пользователями. Об этом заявил владелец соцсети Илон Маск в интервью Fox News, тизер которого обнародовал журналист Такер Карлсон.

"Степень, к которой разные государственные учреждения фактически имели полный доступ ко всему, что происходило в Twitter, меня поразила. Я не знал об этом", – сказал Маск, который стал собственником соцсети в октябре 2022 года.

На вопрос о том, включает ли это личные сообщения пользователей, он ответил "Да".

Как отмечает Forbes, сейчас неясно, говорит ли Маск о доступе, полученном по решению суда, или правительство постоянно следило за сообщениями? И какой механизм использовался для этой слежки?

Кроме того, неизвестно, означает ли это, что Илон Маск или кто-то другой в Twitter имеет доступ к частным сообщениям пользователей и какие средства существуют для защиты конфиденциальности. Также остается открытым вопрос о том, планирует ли Маск предложить шифрование для личных сообщений, о чем он говорил раньше, но так и не реализовал.

Напомним, недавно скандал с конфиденциальностью разгорелся в другой компании Илона Маска – Tesla. Агентство Reuters сообщило, что некоторые сотрудники фирмы регулярно делились записями видеокамер с электромобилей без разрешения владельцев авто. Подробнее об этом читайте здесь.