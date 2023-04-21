Twitter почав видаляти сині галочки у користувачів, які не сплатили підписку: хто з відомих людей постраждав

З 20 квітня Twitter почав видаляти сині галочки у користувачів, які не сплатили підписку Twitter Blue. Постраждали акаунти журналістів, науковців і знаменитостей, зокрема поп-ікона Бейонсе та Папа Римський Франциск втратили свій підтверджений статус.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що відомий письменник Стівен Кінг, який раніше називав власника соціальної мережі Ілона Маска "жахіттям" для Twitter, написав у Twitter: "У моєму обліковому записі Twitter написано, що я мушу підписатися на Twitter Blue. А я не хочу. У моєму обліковому записі Twitter написано, що я повинен вказати номер телефону. А я не хочу".

Маск відповів йому: "Будь ласка, зробіть це", склавши руки в емодзі.

Серед тих, хто втратив свої галочки, були колишній президент США Дональд Трамп, співзасновник Microsoft Corp Білл Гейтс і зірка реаліті-шоу Кім Кардашьян.

Після того, як Маск купив Twitter, він змінив спосіб роздачі бажаних блакитних галочок, які раніше надавали відомим особам, журналістам, керівникам, політикам і установам, що було підтвердженням їхнього офіційного статусу.

У листопаді Маск заявив, що Twitter почне стягувати 8 доларів на місяць за аутентифікацію, намагаючись запустити нові джерела доходу, крім реклами.

Пізніше компанія запропонувала галочки в інших кольорах — золотому для підприємств і сірому для урядових і багатосторонніх організацій і посадових осіб.

Twitter також почав відображати мітки на кшталт "державний" і "автоматизовано" навпроти облікових записів, щоб показати, коли вони пов’язані з урядом або є ботами.

Американське некомерційне Національне громадське радіо (NPR) перестало публікувати пости у своїх офіційних стрічках Twitter після того, як соціальна мережа помзначила його "державним медіа", а пізніше "фінансованим урядом".

Нагадаємо, Twitter збільшує ліміт символів до 10 тисяч для користувачів Twitter Blue у США.

Зазначимо, напередодні Twitter запровадив можливість платної підписки на контент. Як повідомив власник соцмережі Ілон Маск, протягом першого року Twitter не утримуватиме з користувачів жодної власної комісії.

З 15 квітня Twitter також запровадив обмеження: брати участь в опитуваннях зможуть лише підтверджені облікові записи.

Раніше Ілон Маск заявив, що компанія соціальних медіа "майже беззбиткова", оскільки більшість її рекламодавців повернулися, а її активні зусилля зі скорочення витрат почали приносити плоди після масових звільнень співробітників.