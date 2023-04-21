Twitter начал удалять синие галочки у пользователей, не оплативших подписку: кто из известных людей пострадал

С 20 апреля Twitter начал удалять синие галочки у пользователей, не оплативших подписку Twitter Blue. Пострадали аккаунты журналистов, ученых и знаменитостей, а поп-икона Бейонсе и Папа Римский Франциск потеряли свой подтвержденный статус.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что известный писатель Стивен Кинг, ранее называвший владельца социальной сети Илона Маска "ужасом" для Twitter, написал в Twitter: "В моем аккаунте Twitter написано, что я должен подписаться на Twitter Blue. А я не хочу. В моем аккаунте записи Twitter написано, что я должен указать номер телефона. А я не хочу".

Маск ответил ему: "Пожалуйста, сделайте это", сложа руки в эмодзе.

Среди потерявших свои галочки были бывший президент США Дональд Трамп, соучредитель Microsoft Corp Билл Гейтс и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян.

После того, как Маск купил Twitter, он изменил способ раздачи желаемых голубых галочек, которые ранее предоставляли известным лицам, журналистам, руководителям, политикам и учреждениям, что являлось подтверждением их официального статуса.

В ноябре Маск заявил, что Twitter начнет взимать 8 долларов в месяц за аутентификацию, пытаясь запустить новые источники дохода, кроме рекламы.

Позже компания предложила галочки в других цветах — золотом для предприятий и сером для правительственных и многосторонних организаций и должностных лиц.

Twitter также начал отображать метки типа "государственный" и "автоматизирован" напротив учетных записей, чтобы показать, когда они связаны с правительством или являются ботами.

Американское некоммерческое Национальное общественное радио (NPR) перестало публиковать посты в своих официальных лентах Twitter после того, как социальная сеть отметила его "государственным медиа", а позже "финансированным правительством".

Напомним, Twitter увеличивает предел символов до 10 тысяч для пользователей Twitter Blue в США.

Отметим, накануне Twitter ввел возможность платной подписки на контент. Как сообщил владелец соцсети Илон Маск, в течение первого года Twitter не будет удерживать с пользователей ни одной собственной комиссии.

С 15 апреля Twitter также ввел ограничения : участвовать в опросах смогут только подтвержденные аккаунты.

Раньше Илон Маск заявил, что компания социальных медиа "почти безубыточна", поскольку большинство ее рекламодателей вернулись, а ее активные усилия по сокращению расходов начали приносить плоды после массовых увольнений сотрудников.