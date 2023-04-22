Платная верификация в Twitter. Стивен Кинг хочет, чтобы Маск передал его галочку фонду Притулы

Американский писатель Стивен Кинг считает, что владелец Twitter Илон Маск должен отдать галочку верификации "короля ужасов" в соцсети на благотворительность. Об этом Кинг написал на своей странице.

Не так давно синие галочки в Twitter стали платными, поэтому пользователи, которые ранее имели верификацию, но отказались от подписки, остались без соответствующего значка. Однако у Стивена Кинга галочка до сих пор есть. Писатель сообщил, что не оплачивал подписку на Twitter Blue, хотя в его аккаунте указано обратное.

Как выяснилось, верификацию для автора обеспечивает лично Илон Маск. Бизнесмен отметил, что делает это также для баскетболиста Леброна Джеймса и актера Уильяма Шатнера.

Однако сам Кинг считает более целесообразным поступить с верификацией по-другому.

"Я думаю, что господин Маск должен отдать мою синюю галочку на благотворительность. Я рекомендую Фонд Притулы, который предоставляет жизненнонеобходимые услуги в Украине. Это всего 8 долларов, поэтому, возможно, господин Маск мог бы добавить немного больше", – высказался писатель.

Напомним, Twitter начал удалять синие галочки у пользователей, которые не оплатили подписку Twitter Blue, с 20 апреля. В результате пострадали аккаунты журналистов, ученых и знаменитостей. В частности, свои значки потеряли певица Бейонсе и Папа Римский Франциск. Подробнее об этом читайте здесь.