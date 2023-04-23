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Еще одна проблема с платными галочками: пользователи Twitter сбиты с толку верификацией умерших людей
Пользователи Twitter, которые уже вынуждены ориентироваться в шквале поддельных аккаунтов после удаления старых галочек верификации, заметили еще одно несоответствие: годами мертвые люди имеют якобы оплаченную верификацию. Об этом пишет Bloomberg.
Отмечается, что пользователи платформы были сбиты с толку, когда увидели профили, в частности, убитого в 2018 году журналиста Джамаля Хашогги и умершего в 2020 году баскетболиста Коби Брайанта с голубыми галочками.
В пояснении к значкам верификации сказано, что "учетная запись подтверждена, поскольку они подписаны на Twitter Blue и подтвердили свой номер телефона". При этом не уточнено, кто оплатил услугу, которая стоит 8 долларов в месяц, ведь аккаунты не активны годами.
Профили других умерших выдающихся людей также имеют галочки. Речь идет, например, о страницах певца Майкла Джексона, сценариста комиксов Стена Ли и актера Чедвика Боузмана. Но этими аккаунтами управляют другие люди от имени знаменитостей.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, Twitter начал удалять синие галочки у пользователей, которые не оплатили подписку на Twitter Blue, с 20 апреля. В результате пострадали аккаунты журналистов, ученых и знаменитостей. В частности, свои значки потеряли певица Бейонсе и Папа Римский Франциск.
Однако за счет того, что галочку теперь может получить любой человек, заплативший деньги, в соцсети появилось много самозванцев, что привело к путанице.
Тем временем выяснилось, что верификации для писателя Стивена Кинга, баскетболиста Леброна Джеймса и актера Уильяма Шатнера обеспечивает владелец Twitter Илон Маск.
Источник фото: ua.depositphotos.com