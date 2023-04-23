Ще одна проблема з галочками: користувачі Twitter збентежені "оплаченою" верифікацією померлих людей

Користувачі Twitter, які вже вимушені орієнтуватися в шквалі підроблених акаунтів після видалення старих галочок верифікації, помітили ще одну невідповідність: роками мертві люди мають нібито оплачену верифікацію. Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що користувачі платформи були збентежені, коли побачили профілі, зокрема, вбитого у 2018 році журналіста Джамаля Хашоггі та померлого в 2020 році баскетболіста Кобі Браянта з блакитними галочками.

У поясненні до значків верифікації вказано, що "обліковий запис підтверджено, оскільки вони підписані на Twitter Blue й підтвердили свій номер телефону". При цьому не уточнено, хто оплатив послугу, яка коштує 8 доларів на місяць, адже акаунти не активні роками.

This is obscene pic.twitter.com/Fgk4KuZqIH — Mohamad Bazzi (@BazziNYU) April 23, 2023 Верифікація акаунта вбитого журналіста Джамаля Хашоггі

Профілі інших померлих видатних людей також мають галочки. Йдеться, наприклад, про сторінки співака Майкла Джексона, сценариста коміксів Стена Лі та актора Чедвіка Боузмана. Але цими акаунтами керують інші люди від імені знаменитостей.

Нагадаємо, Twitter почав видаляти сині галочки у користувачів, які не сплатили підписку на Twitter Blue, з 20 квітня. Внаслідок цього постраждали акаунти журналістів, науковців і знаменитостей. Зокрема свої значки втратили співачка Бейонсе та Папа Римський Франциск.

Однак за рахунок того, що галочку тепер може отримати будь-яка людина, котра заплатила гроші, в соцмережі зʼявилося багато самозванців, що призвело до плутанини.

Тим часом зʼясувалося, що верифікації для письменника Стівена Кінга, баскетболіста Леброна Джеймса та актора Вільяма Шатнера забезпечує власник Twitter Ілон Маск.

Джерело фото: ua.depositphotos.com