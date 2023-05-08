Twitter решил удалить аккаунты, неактивные годами: некоторые пользователи огорчены

Соцсеть Twitter удаляет учетные записи, которые не были активны в течение нескольких лет. Об этом сообщил владелец платформы Илон Маск.

По его словам, в этой связи количество подписчиков у других пользователей может уменьшиться.

"Мы очищаем аккаунты, в которых не было никакой активности в течение нескольких лет, поэтому вы, вероятно, увидите падение количества подписчиков", - написал Маск, не сообщив более подробных критериев, которые будут использоваться при удалении.

We’re purging accounts that have had no activity at all for several years, so you will probably see follower count drop — Elon Musk (@elonmusk) May 8, 2023

Как отмечает Reuters, политика Twitter предполагает, что пользователи должны входить в свою учетную запись по крайней мере раз в 30 дней, чтобы избежать окончательного удаления из-за длительного бездействия.

В ответах на твит Маска появились сообщения, часть из которых касается переживаний, что пользователи не смогут читать публикации умерших родственников или известных людей.

Кроме того, люди обеспокоены тем, что потеряли возможность для монетизации контента (для этого необходимо иметь по меньшей мере 500 подписчиков) или же тем, что в целом количество их читателей уменьшится.

А некоторые спросили владельца Twitter, будут ли доступны для использования никнеймы удаленных аккаунтов. Однако среди пользователей есть и те, кто поддержал решение соцсети.

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