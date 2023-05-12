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Категорія
ІТ та Телеком
Дата публікації

Ілон Маск знайшов генерального директора для Twitter

Ілон Маск знайшов генерального директора для Twitter
Мільярдер Ілон Маск знайшов нового генерального директора соцмережі Twitter

Американський мільярдер Ілон Маск заявив, що йде з посади генерального директора компанії Twitter.

Про це Маск написав у Twitter.

Він повідомив, що знайшов людину, яка очолить соціальну мережу.

Проте мільярдер не назвав ім'я нового керівника, натякнувши лише, що це жінка.

"Радий повідомити, що я найняв нового генерального директора для Twitter. Вона почне за шість тижнів!", - написав Маск.

Він додав, що залишиться на посаді виконавчого та технічного директора та наглядатиме за продуктами, програмним забезпеченням і системними адміністраторами.

Нагадаємо, що Ілон Маск після придбання Twitter у жовтні 2022 року почав масштабні скорочення в компанії. Коли він очолив платформу, там працювали 7500 людей, тоді як зараз — менше 2000.

Крім того,  Маск наказав співробітникам Twitter знайти можливість економити понад 1 млрд доларів щорічних витрат. Це планувалося зробити, зокрема, за рахунок скорочення хмарних сервісів і додаткового серверного простору.

Нещодавно Ілон Маск оцінив Twitter у 20 млрд доларів, хоч купував компанію за 44 млрд доларів. 

Це пов’язано з тим, що провідні рекламодавці скоротили свої витрати на платформу після іі купівлі мільярдером, тому у грудні 2022 року доходи Twitter від реклами впали на 71%.

 Але вже в квітні 2023 року мільярдер заявив, що компанія соціальних медіа "майже беззбиткова", оскільки більшість її рекламодавців повернулися, а її активні зусилля зі скорочення витрат почали приносити плоди після масових звільнень співробітників.

Автор:
Світлана Манько