Ілон Маск знайшов генерального директора для Twitter

Американський мільярдер Ілон Маск заявив, що йде з посади генерального директора компанії Twitter.

Про це Маск написав у Twitter.

Він повідомив, що знайшов людину, яка очолить соціальну мережу.

Проте мільярдер не назвав ім'я нового керівника, натякнувши лише, що це жінка.

"Радий повідомити, що я найняв нового генерального директора для Twitter. Вона почне за шість тижнів!", - написав Маск.

Він додав, що залишиться на посаді виконавчого та технічного директора та наглядатиме за продуктами, програмним забезпеченням і системними адміністраторами.

Нагадаємо, що Ілон Маск після придбання Twitter у жовтні 2022 року почав масштабні скорочення в компанії. Коли він очолив платформу, там працювали 7500 людей, тоді як зараз — менше 2000.

Крім того, Маск наказав співробітникам Twitter знайти можливість економити понад 1 млрд доларів щорічних витрат. Це планувалося зробити, зокрема, за рахунок скорочення хмарних сервісів і додаткового серверного простору.

Нещодавно Ілон Маск оцінив Twitter у 20 млрд доларів, хоч купував компанію за 44 млрд доларів.

Це пов’язано з тим, що провідні рекламодавці скоротили свої витрати на платформу після іі купівлі мільярдером, тому у грудні 2022 року доходи Twitter від реклами впали на 71%.

Але вже в квітні 2023 року мільярдер заявив, що компанія соціальних медіа "майже беззбиткова", оскільки більшість її рекламодавців повернулися, а її активні зусилля зі скорочення витрат почали приносити плоди після масових звільнень співробітників.