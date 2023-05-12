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ІТ та Телеком
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Акції Tesla зросли після оголошення Ілона Маска про нового гендиректора Twitter

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Акції Tesla зросли після оголошення Ілона Маска про нового гендиректора Twitter. Фото: Charlie Deets /Unsplash

Акції компанії з виробництва електромобілів Tesla підскочили більш ніж на 2% у четвер, після того, як Ілон Маск оголосив, що йде у відставку з посади виконавчого директора Twitter. Про це написало Markets Insider. 

Напередодні американський мільярдер Ілон Маск повідомив, що йде з посади генерального директора компанії Twitter. Втім бізнесмен не назвав ім'я нового керівника, натякнувши лише, що це жінка.

Після таких новин до кінця торгової сесії акції зросли до $172,08.

Журналісти припускають, що менеджер медіахолдингу NBCUniversal Лінда Яккаріно може стати генеральним директором Twitter.

Яккаріно називають майбутнім керівником з глибокими зв’язками в рекламній індустрії та з великим досвідом роботи в медіа-секторі.

Ілон Маск придбав Twitter за 44 млрд доларів в листопаді минулого року. У своєму першому зверненні до співробітників заявив про можливе банкрутство, якщо соціальна мережа не почне приносити більше грошей.

Нагадаємо, в травні компанія Tesla підвищила ціни на свої авто в США, Канаді, Китаї і Японії.

21 квітня стало відомо, що Tesla підвищує ціни в США на електромобілі Model S і X преміум-класу, хоча вони все ще на 20% нижчі, ніж на початку року після різкого зниження вартості, щоб стимулювати попит.

Автор:
Альона Чернецька