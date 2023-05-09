Tesla починає будівництво великого літієвого заводу в Техасі

Компанія Tesla розпочала будівництво літієвого нафтопереробного заводу в Техасі, який, за словами генерального директора Ілона Маска, повинен виробляти достатньо металу для акумуляторів, щоб створити близько 1 мільйона електромобілів до 2025 року.

Про це повідомляє Reuters.

Як пише видання, оскільки літій для акумуляторів стає вузьким місцем в автомобільній промисловості, Tesla вирішила вийти на ринок, відкривши власний завод з переробки літію в Техасі.

Такий крок, за словами Маска, був необхідним, якщо автомобільний гігант хоче досягти своїх амбітних цілей продажів електромобілів.

"Якщо ми дивимось уперед на кілька років, фундаментальною перешкодою для розвитку електромобілів є доступність літієвих акумуляторів", — сказав Маск на церемонії закладки фундаменту.

Він зауважив, що Tesla планує завершити будівництво фабрики наступного року, а потім вийти на повну потужність приблизно через рік.

Цей крок зробить Tesla єдиним великим автовиробником у Північній Америці, який матиме власний літій. В даний час Китай домінує в переробці багатьох найважливіших мінералів, включаючи літій.

"Техас хоче мати можливість бути самостійним, не залежним від будь-якої іноземної ворожої нації в тому, що нам потрібно. Нам потрібен літій", — сказав губернатор Техасу Грег Ебботт.

Маск не вказав осбсяг літію, який завод оброблятиме щороку, хоча він сказав, що автовиробник продовжить купувати метал у своїх постачальників, серед яких Albemarle Corp та Livent Corp.

Tesla заявила, що відмовиться від традиційного процесу переробки літієвої промисловості, який покладається на сірчану кислоту та інші сильні хімікати, на користь матеріалів, які менш шкідливі для навколишнього середовища, таких як кальцинована сода.

"Ви можете жити прямо в центрі нафтопереробного заводу і не зазнати жодних негативних наслідків", — сказав Маск, хоча місцеві ЗМІ повідомляють, що деякі захисники навколишнього середовища висловлювали занепокоєння щодо цього підприємства.

Нешодавно стало відомо, що компанія Tesla мільярдера Ілона Маска побудує завод у Шанхаї для виробництва накопичувачів енергії Megapack. Наразі Tesla планує використовувати дешеві акумулятори на основі заліза у своїх електричних вантажівках і бюджетних електромобілях