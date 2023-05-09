Tesla начинает строительство крупного литиевого завода в Техасе

Компания Tesla приступила к строительству литиевого нефтеперерабатывающего завода в Техасе, который, по словам генерального директора Илона Маска, должен производить достаточно металла для аккумуляторов, чтобы создать около 1 миллиона электромобилей к 2025 году.

Об этом сообщает Reuters.

Как пишет издание, поскольку литий для аккумуляторов становится узким местом в автомобильной промышленности, Tesla решила выйти на рынок, открыв собственный завод по переработке лития в Техасе.

Такой шаг, по словам Маска, был необходим, если автомобильный гигант хочет добиться своих амбициозных целей продаж электромобилей.

"Если мы смотрим вперед на несколько лет, фундаментальным препятствием для развития электромобилей является доступность литиевых аккумуляторов", - сказал Маск на церемонии закладки фундамента.

Он отметил, что Tesla планирует завершить строительство фабрики в следующем году, а затем выйти на полную мощность примерно через год.

Этот шаг сделает Tesla единственным крупным автопроизводителем в Северной Америке, у которого будет собственный литий. В настоящее время Китай доминирует в переработке многих важнейших минералов, включая литий.

"Техас хочет иметь возможность быть самостоятельным, не зависимым от какой-либо иностранной враждебной нации в том, что нам нужно. Нам нужен литий", - сказал губернатор Техаса Грег Эбботт.

Маск не указал объем лития, который завод будет обрабатывать ежегодно, хотя он сказал, что автопроизводитель продолжит покупать металл у своих поставщиков, среди которых Albemarle Corp и Livent Corp.

Tesla заявила, что откажется от традиционного процесса переработки литиевой промышленности, который полагается на серную кислоту и другие сильные химикаты, в пользу материалов, менее вредных для окружающей среды, таких как кальцинированная сода.

"Вы можете жить прямо в центре нефтеперерабатывающего завода и не испытать никаких негативных последствий", — сказал Маск, хотя местные СМИ сообщают, что некоторые защитники окружающей среды выражали обеспокоенность этим предприятием.

Недавно стало известно, что компания Tesla миллиардера Илона Маска построит завод в Шанхае для производства накопителей энергии Megapack. В настоящее время Tesla планирует использовать дешевые аккумуляторы на основе железа в своих электрических грузовиках и бюджетных электромобилях.