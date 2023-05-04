Подземная дорога в 40 км – компания Маска расширит Vegas Loop до 18 новых станций.

Компания Илона Маска The Boring Company (TBC) получила разрешение на расширение своей сети тоннелей под Лас-Вегасом на 40,2 км – такими новостями компания поделилась в Twitter.

The Boring Company, проект Илона Маска по строительству подземных магистралей для уменьшения пробок, получил в среду одобрение на расширение своей Vegas Loop – системы подземных тоннелей под Лас-Вегасом, перевозящей пассажиров на автомобилях Tesla.

Таким образом, разрешение позволит построить 18 новых станций к первоначальному плану.

Фото: Clark Country Nevada/Twitter

Комиссия одобрила обновленный план голосованием после того, как адвокат TBC Стефани Аллен подтвердила, что компания, а не налогоплательщики, будет полностью финансировать проект.

В настоящее время Vegas Loop составляет 3,2 км с пятью остановками рядом с конференц-центром Лас-Вегаса. The Boring Company планирует продлить туннель, соединяющий сеть с международным аэропортом Гарри Рида, стадионом Allegiant, центром Лас-Вегаса и с Лос-Анджелесом.

Как сообщило Tech Crunch, в компании предлагают расширение, которое увеличит систему подземного транспорта до 104 км тоннелей под городом, чтобы помочь людям добраться до большего количества казино, торговых зон, кампуса Университета Невады в Лас-Вегасе и жилых районов.

Компания заявила, что общее количество пассажиров превысило 1 миллион, и что пик за один день составил более 32 000 пассажиров.

Как ранее рассказывали в компании, среднее время в пути в Vegas Loop составляло менее 2 минут, а среднее время ожидания пассажиров – менее 15 секунд.

Журналисты напоминают, что Илон Маск написал, что компания будет все равно пытаться использовать туннели для теоретической технологии hyperloop, идея которой в том, что транспортная система может перемещать пассажиров и груз в контейнерах через трубы низкого давления со скоростью более 965 км в час. Хотя компания заявила в прошлом году, что начнет полномасштабное тестирование Hyperloop, не было никаких признаков того, что TBC продвинулся вперед с этой технологией.

Напомним, в 2021 году в компании прогнозировали, что коммерческие перевозки Virgin Hyperloop могут начаться уже в 2027 году.

В 2021 году компания Virgin Hyperloop на испытательном полигоне DevLoop в Лас-Вегасе (штат Невада, США) устроила первую в мире пассажирскую поездку в скоростной системе, использующую магнитную левитацию для перемещения капсул с пассажирами или грузом.