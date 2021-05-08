2027 год и скорость до 1,2 тысяч км в час: в Virgin Hyperloop озвучили амбициозные планы

Коммерческие перевозки компании Virgin Hyperloop могут начаться уже в 2027 году. Такой прогноз сделал сооснователь и исполнительный директор проекта Джош Гигель, сообщает Reuters.

По словам Гигеля, скорость капсулы на магнитной подушке будут увеличиваться в безвоздушных вакуумных туннелях до 1 200 км/ч.

При этом, капсулы, рассчитанные на 28 пассажиров, могут использоваться для переездов большие расстояния и для перевозки грузов.

Как заявил топ-менеджер, Hyperloop станет тем видом транспорта, который впервые за 100 лет произведет революцию в области путешествий, как это сделали в свое время автомобили, поезда и самолеты, отметил Гигель.

"Это начинается с того, что два человека едут на Hyperloop. А заканчивается тем, что сотни миллионов людей едут на Hyperloop", — рассказал один из руководителей проекта.

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На первом этапе Virgin Hyperloop планирует запустить пассажирские маршруты в Индии, где транспортная система перегружена, и в Саудовской Аравии, где отсутствует инфраструктура.

Напомним, 8 ноября прошлого года компания Virgin Hyperloop на испытательном полигоне DevLoop в Лас-Вегасе (штат Невада, США) устроила первую в мире пассажирскую поездку в скоростной системе, использующей магнитную левитацию для перемещения капсул с пассажирами или грузом.

Изначально проект вакуумного поезда был предложен в 2013 году американским предпринимателем Илоном Маском. Пока он нигде полноценно не был реализован, однако на сегодняшний день в США построены испытательные полигоны в Хоторне (штат Калифорния, длина трассы 1,5 км) и упомянутый в Лас-Вегасе (длина 0,5 км).

Строится также полигон во французской Тулузе (участки длиной 1 км и 320 м).

Стоит отметить, что большим сторонником реализации проекта в Украине был предыдущий министр инфраструктуры Владимир Омелян. Согласно его задумке, испытательную линию планировалось построить около города Днепр.

В 2018 году Мининфраструктуры договорилось о сотрудничестве с компанией Hyperloop Transportation Technologies, однако до практической реализации идеи дело не дошло. В сентябре 2019 года новый министр Владислав Криклий заявил что проект абсурден и реализован не будет.

Отметим, что на сегодняшний день Омелян является обвиняемым по делу о снижении портовых сборов, повлекшем 30 млн грн ущерба для госбюджета.