Підземна дорога в 40 км - компанія Маска розширить Vegas Loop до 18 нових станцій

Компанія Ілона Маска The Boring Company (TBC) отримала дозвіл на розширення своєї мережі тунелів під Лас-Вегасом на 40,2 км - такими новинами компанія поділилася в Twitter.

The Boring Company, проект Ілона Маска з будівництва підземних магістралей для зменшення заторів, отримав у середу схвалення на розширення своєї Vegas Loop - системи підземних тунелів під Лас-Вегасом, яка перевозить пасажирів на автомобілях Tesla.

Таким чином дозвіл дозволить побудувати 18 нових станцій до початкового плану.

Фото: Clark Country Nevada /Twitter

Комісія схвалила оновлений план голосуванням після того, як адвокат TBC Стефані Аллен підтвердила, що компанія, а не платники податків, повністю фінансуватиме проект.

Наразі Vegas Loop сягає 3,2 км з п'ятьма зупинками поруч з конференц-центром Лас-Вегаса. The Boring Company планує продовжити тунель, які з'єднає мережу з міжнародним аеропортом Гаррі Ріда, стадіоном Allegiant, центром Лас-Вегаса і з Лос-Анджелесом.

Як повідомило Tech Crunch, в компанії пропонують розширення, яке збільшить систему підземного транспорту до 104 км тунелів під містом, щоб допомогти людям дістатися до більшої кількості казино, торгових зон, кампусу Університету Невади в Лас-Вегасі та житлових районів.

Компанія заявила, що загальна кількість пасажирів щойно перевищила 1 мільйон, і що пік за один день становив понад 32 000 пасажирів.

Як раніше розповідали в компанії, середній час в дорозі в Vegas Loop складав менше 2 хвилин, а середній час очікування пасажирів – менше 15 секунд.

Журналісти нагадують, що Ілон Маск написав, що компанія все одно намагатиметься використати тунелі для теоретичної технології hyperloop, ідеї про те, що транспортна система може переміщати пасажирів і вантаж у контейнерах через труби низького тиску зі швидкістю понад 965 км на годину. Хоча компанія заявила минулого року, що почне “повномасштабне” тестування Hyperloop, не було жодних ознак того, що TBC просунувся вперед із цією технологією.

Нагадаємо, в 2021 році в компанії прогнозували, що комерційні перевезення Virgin Hyperloop можуть розпочатися вже 2027 року.

В 2021 році компанія Virgin Hyperloop на випробувальному полігоні DevLoop у Лас-Вегасі (штат Невада, США) влаштувала першу у світі пасажирську поїздку у швидкісній системі, яка використовує магнітну левітацію для переміщення капсул з пасажирами чи вантажем.