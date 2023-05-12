Акции Tesla выросли после объявления Илона Маска о новом гендиректоре Twitter

Акции компании по производству электромобилей Tesla подскочили более чем на 2% в четверг после того, как Илон Маск объявил, что уходит в отставку с должности исполнительного директора Twitter. Об этом пишет Markets Insider.

Накануне американский миллиардер Илон Маск сообщил, что уходит с должности генерального директора компании Twitter. Но бизнесмен не назвал имя нового руководителя, намекнув лишь, что это женщина.

После таких новостей к концу торговой сессии акции выросли до $172,08 .

Журналисты предполагают, что менеджер медиахолдинга NBCUniversal Линда Яккарино может стать генеральным директором Twitter.

Яккарино называют будущим руководителем с глубокими связями в рекламной индустрии и с большим опытом работы в медиа-секторе.

Илон Маск приобрел Twitter за 44 млрд долларов в ноябре прошлого года. В своем первом обращении к сотрудникам заявил о возможном банкротстве, если социальная сеть не начнет приносить больше денег.

Напомним, в мае компания Tesla повысила цены на свои автомобили в США, Канаде, Китае и Японии.

21 апреля стало известно, что Tesla повышает цены в США на электромобили Model S и X премиум-класса, хотя они все еще на 20% ниже, чем в начале года после резкого понижения стоимости, чтобы стимулировать спрос.