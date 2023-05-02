Tesla повышает цены на самые популярные авто сразу в нескольких странах

Компания Tesla повысила цены на свои автомобили в США, Канаде, Китае и Японии. Такое повышение цены на популярные модели одновременно на нескольких рынках компания сделала впервые.

Компания готова пожертвовать маржой ради объема продаж, но также стремится повысить цены, где это возможно, чтобы соответствовать поставкам и выпуску, сообщает Reuters.

В прошлом месяце исполнительный директор Илон Маск заявил, что компания отдаст приоритет росту продаж, а не рентабельности, и будет надеяться на получение прибыли позже развертывания программного обеспечения для автономного управления.

С января Tesla перешла на модель ценообразования в режиме реального времени, которая ближе к авиакомпаниям или совместной поездке, чем фиксированные цены традиционной модели автомобильной промышленности.

Model Y и Model 3 в Соединенных Штатах подорожали на 250 долларов. Приблизительно так же изменились цены на втором по величине рынке в Китае, а также в Канаде и Японии.

Это первый случай с января, когда Tesla повысила цену на свой самый дешевый автомобиль Model 3 в США.

Model 3 начального уровня с задним приводом все еще примерно на 14% дешевле в США, чем в начале года. Дальнобойная версия Model Y остается примерно на 24% дешевле крупнейшего рынка Tesla.

В Канаде Tesla повысила цены на 300 канадских долларов (222 доллара) на мощные версии моделей Model 3 и Model Y. В Японии цены на модель начального уровня Model 3 выросли на 37 000 иен (269 долларов).

Tesla начала ценовую войну на крупнейшем рынке мира, когда в прошлом году начала снижать цены в Китае, где она и другие известные автопроизводители сталкиваются с растущей конкуренцией рядом местных брендов электромобилей.

21 апреля стало известно, что Tesla повышает цены в США на электромобили Model S и X премиум-класса, хотя они все еще на 20% ниже, чем в начале года после резкого понижения стоимости, чтобы стимулировать спрос.