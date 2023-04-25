Tesla снизила цену на модель Y ниже средней цены автомобиля в США

25 апреля компания Tesla установила цену за самую дешевую версию внедорожника Model Y на уровне 46 990 долларов. Это на 759 долларов меньше, чем средняя сумма, уплаченная за автомобиль или грузовик в США.

Разница между этими цифрами изменилась более чем на 20 тысяч долларов США с середины прошлого года, пишет Вloomberg.

Издание сообщает, что ни один производитель автомобилей не совершал таких ценовых перепадов. Модель Y была самым продаваемым электромобилем в США в прошлом году и одним из лучших внедорожников любого типа.

Хотя Маск отрицал, что Tesla начинает ценовую войну, его коллеги видят это по-другому, ведь Tesla резко снижает цены и за пределами Америки.

На прошлой неделе французский автопроизводитель Renault SA назвал сокращение Tesla вызовом и заявил, что в ответ на это изучает свою ценовую стратегию. В Китае автопроизводители последовали за Tesla с большими скидками, и по крайней мере один аналитик предупредил, что некоторые компании могут не выжить.

Аналитик Morgan Stanley Адам Джонас заявил на прошлой неделе, что политика понижения цен на автомобили Tesla может заставить некоторых автопроизводителей замедлить свои темпы инвестиций в электромобили.

21 апреля стало известно, что Tesla повышает цены в США на электромобили Model S и X премиум-класса, хотя они все еще на 20% ниже, чем в начале года после резкого понижения стоимости, чтобы стимулировать спрос.