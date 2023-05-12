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Категория
IT и Телеком
Дата публикации

Слухи правдивы. Маск назвал имя нового гендиректора Twitter

Линда Яккарино
Новый генеральный директор Twitter Линда Яккарино. Фото: Linda Yaccarino / Facebook

Генеральным директором Twitter стала бывшая топ-менеджер компании NBCUniversal Линда Яккарино. Об этом сообщил владелец соцсети Илон Маск.

Бизнесмен отметил, что Яккарино сосредоточится, прежде всего, на бизнес-операциях, тогда как сам он – на дизайне продукта и новых технологиях.

"С нетерпением жду сотрудничества с Линдой, чтобы превратить эту платформу в X, приложение для всего", – написал Маск.

Напомним, ранее Илон Маск сообщил, что уходит с должности генерального директора компании Twitter. Бизнесмен намекнул, что на это место придет женщина, но не назвал имя нового руководителя.

Позже The New York Times написало, что генеральным директором может стать топ-менеджер американской медиакорпорации NBCUniversal Линда Яккарино. Там она возглавляла отдел рекламы.

Автор:
Артем Ющенко