Маск меняет курс. Tesla попробует использовать традиционную рекламу для продажи авто

Руководитель компании Tesla Илон Маск, которая никогда не использовала традиционную рекламу для продажи автомобилей, заявил, что автопроизводитель попробует это сделать. Об этом пишет Reuters.

По словам бизнесмена, он считает "ироническим", что как генеральный директор Tesla он владеет и Twitter.

"Поэтому я думаю, что я должен сказать, что реклама - это прекрасно, и каждый должен этим заниматься. Мы попробуем немного рекламирования и посмотрим, как оно пойдет", – высказался Маск на ежегодном собрании акционеров Tesla.

Как отмечает Reuters, эти намерения гендиректора Tesla подчеркивают его усилия по укреплению доверия инвесторов к перспективам компании в то время, когда рост конкуренции и медленная экономика заставили автопроизводителя снизить цены.

С тех пор, как в октябре 2022 года Маск приобрел Twitter, многие рекламодатели покинули соцсеть. Они ≤іли обеспокоены тем, что их объявления могут появляться рядом с неприемлемым контентом после того, как компания потеряла почти 80% сотрудников.

Маск годами сопротивлялся идее рекламирования, написав в 2019 году в Twitter, что он "ненавидит рекламу" и "Мы используем эти деньги, чтобы сделать продукт отличным".

Однако теперь бизнесмен сказал, что многие люди не знали о доступности автомобилей Tesla, а также их "удивительных" характеристиках и функциональности.

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