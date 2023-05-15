SpaceX випробувала новий двигун для Starship - результати перевершили очікування

Аерокосмічна компанія SpaceX випробувала нову вдосконалену версію двигунів Raptor V3 для своєї ракетної системи Starship. Про це повідомив засновник компанії Ілон Маск.

За словами Ілона Маска, команда провела успішне тестування двигунів, під час якого було встановлено новий рекорд.

Силова установка працювала при тиску 350 бар та забезпечила тягу в 269 тонн. Це означає, що при використанні 33 двигунів Raptor V3 тяга Super Heavy становитиме 8877 тонн, що на 1400 тонн більше, ніж в попередніх версіях.

“Raptor V3 щойно досяг тиску 350 бар. Вітаю команду SpaceX”, - написав Ілон Маск.

Raptor V3 just achieved 350 bar chamber pressure (269 tons of thrust). Congrats to @SpaceX propulsion team!



Starship Super Heavy Booster has 33 Raptors, so total thrust of 8877 tons or 19.5 million pounds. pic.twitter.com/ZlskpCXUmu — Elon Musk (@elonmusk) May 13, 2023

Зазначимо, 20 квітня ракета компанії SpaceX Starship після старту в тестовий орбітальний політ не змогла вийти на орбіту і вибухнула через чотири хвилини після старту.

Попередньою причиною вибуху Starship стали проблеми з відділенням першого ступеня.

За оцінками Ілона Маска, пошкодження незначні, хоча знадобиться шість-вісім тижнів, щоб підготувати інфраструктуру до нового запуску.

Перед запуском засновник компанії Ілон Маск сказав, що може знадобитися кілька спроб, перш ніж Starship вдасться здійснити цей випробувальний політ. Ракета має досягти швидкості, достатньої для виходу на орбіту.

NASA планує використати Starship для висадки астронавтів космічного агентства на Місяць, запланованого не раніше 2025 року.

На висоті майже 400 футів (120 метрів) Starship мала стати найпотужнішою з будь-коли побудованих ракет, призначених для доставки людей на Місяць та Марс.

Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) заборонило компанії SpaceX проводити будь-які подальші запуски Starship, доки не завершить розслідування невдалого тестового запуску ракети.

Після вибуху ракети Starship і проблем в Tesla статки Ілона Маска впали майже на 13 млрд доларів.