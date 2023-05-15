SpaceX испытала новый двигатель для Starship – результаты превзошли ожидания

Аэрокосмическая компания SpaceX опробовала новую усовершенствованную версию двигателей Raptor V3 для своей ракетной системы Starship. Об этом сообщил основатель компании Илон Маск.

По словам Илона Маска, команда провела успешное тестирование двигателей, в ходе которого был установлен новый рекорд.

Силовая установка работала при давлении 350 бар и обеспечила тягу в 269 тонн. Это означает, что при использовании 33 двигателей Raptor V3 тяга Super Heavy составит 8877 тонн, что на 1400 тонн больше, чем в предыдущих версиях.

“Raptor V3 только достиг давления 350 бар. Приветствую команду SpaceX”, – написал Илон Маск.

Raptor V3 just achieved 350 bar chamber pressure (269 tons of thrust). Congrats to @SpaceX propulsion team!



Starship Super Heavy Booster has 33 Raptors, so total thrust of 8877 tons or 19.5 million pounds. pic.twitter.com/ZlskpCXUmu — Elon Musk (@elonmusk) May 13, 2023

Отметим, 20 апреля ракета компании SpaceX Starship после старта в тестовый орбитальный полет не смогла выйти на орбиту и взорвалась четыре минуты спустя после старта.

Предварительной причиной взрыва Starship стали проблемы с отделением первой ступени.

По оценкам Илона Маска, повреждения незначительны, хотя потребуется шесть-восемь недель, чтобы подготовить инфраструктуру к новому запуску.

Перед запуском основатель компании Илон Маск сказал, что может потребоваться несколько попыток, прежде чем Starship удастся совершить этот испытательный полет. Ракета должна добиться скорости, достаточной для выхода на орбиту.

NASA планирует использовать Starship для высадки астронавтов космического агентства на Луну, запланированную не ранее 2025 года.

На высоте почти 400 футов (120 метров) Starship должна была стать самой мощной из когда-либо построенных ракет, предназначенных для доставки людей на Луну и Марс.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) запретило компании SpaceX производить любые дальнейшие запуски Starship, пока не завершит расследование неудачного тестового запуска ракеты.

После взрыва ракеты Starship и проблем в Tesla состояние Илона Маска упало почти на 13 млрд долларов.