Илон Маск заставил 58% акций его собственности в Tesla

Прокси-консалтинговая фирма ISS в среду выразила обеспокоенность относительно недостаточной проверки залога акций компании генеральным директором Илоном Маском и его братом Кимблом.

Залог акций или их использование как залог для кредитов повышает риски для инвесторов Tesla, учитывая стоимость данных акций, пишет Reuters.

По данным ISS, акции, переданные Илоном Маском в залог, составляют 58% его собственности Tesla, при этом акции компании упали примерно на 60% своего рекорда, достигнутого в ноябре 2021 года.

В отчете ISS говорится, что такой залог создает риски для обычных акционеров, и вероятность принудительной продажи залоговых акций растет в то время, когда цена акций (и, следовательно, стоимость залога) уже снижается.

Издание сообщает, что Tesla имеет лимит на залог акций компании, устанавливая максимальный заем в 3,5 миллиарда долларов или 25% от общей стоимости заложенных акций.

Падение акций Tesla в конце 2022 г. было очень резким и составило 65%. Уже в начале 2023 года Маск продал так много акций, чтобы покрыть свою покупку в Twitter, что согласно индексу благосостояния Bloomberg, они больше не являются его крупнейшим активом.

Часть Маска в Space Exploration Technologies Corp. в размере 44,8 млрд долларов превышает его долю в акциях Tesla примерно на 44 млрд долларов (у него все еще есть опционы на сумму около 27,8 млрд долларов). Согласно недавним документам, Маск теперь владеет 42,2% акций SpaceX.

Аналитики говорят, что Маск мог бы извлечь выгоду от передачи акций Tesla на благотворительность, поскольку акции, переданные благотворительным организациям, не должны платить налог на прирост капитала, как это было бы продано.

Финансовая ситуация Илона Маска усугубилась на фоне проблем во всей империи миллиардера. Отрицательно на состояние повлияло снижение акций производителя электромобилей Tesla Inc на 9,75% - до 162,99 долларов из-за неутешительных финрезультатов за первый квартал года, а также взрыв экспериментальной ракеты Starship через несколько минут после запуска.

Валовая рентабельность Tesla в первом квартале составила 19,3%, хотя год назад показатели достигали 29,1%. Результаты ухудшились из-за постоянного снижения цен на электрокары.