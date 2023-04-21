После взрыва ракеты Starship и проблем в Tesla состояние Илона Маска упало почти на 13 млрд долларов

Состояние одного из самых богатых людей мира, американского бизнесмена Илона Маска за последние сутки уменьшилось на 12,6 млрд долларов. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Финансовая ситуация Илона Маска усугубилась на фоне проблем во всей империи миллиардера. Негативное состояние повлияло на снижение акций производителя электромобилей Tesla Inc на 9,75% - до 162,99 долларов из-за неутешительных финрезультатов за первый квартал года, а также взрыва экспериментальной ракеты Starship через несколько минут после запуска.

Валовая рентабельность Tesla в первом квартале составила 19,3%, хотя год назад показатели достигали 29,1%. Результаты ухудшились из-за постоянного снижения цен на электрокары.

Tesla снижает цены во всем мире с января, включая шесть раз в Соединенных Штатах, чтобы увеличить объемы продаж, особенно на свои массовые автомобили, кроссовер Model Y и седан Model 3.

Также в четверг ракета компании SpaceX Starship после старта в тестовый орбитальный полет не смогла выйти на орбиту и взорвалась четыре минуты спустя после старта.

NASA планирует использовать Starship для высадки астронавтов космического агентства на Луну, запланированную не ранее 2025 года.

На высоте почти 400 футов (120 метров) Starship должна была стать самой мощной из когда-либо построенных ракет, предназначенных для доставки людей на Луну и Марс.

В частности, на состояние Илона Маска повлияли и изменения в компании Twitter, которой владеет предприниматель. Социальная сеть начала удалять синие галочки верификации аккаунта у пользователей, не заплативших за нее.

Напомним, голубую галочку в Twitter можно приобрести, оформив подписку Twitter Blue. Стоимость подписки достигает $8 в месяц.

Отметим, в этом году в рейтинге самых богатых людей мира Forbes Илону не удалось удержать лидерство. Сейчас его капитал оценивают в 180 млрд долларов, в прошлом году состояние бизнесмена было выше - 219 млрд долларов.

Фото: ua.depositphotos.com