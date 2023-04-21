Після вибуху ракети Starship і проблем в Tesla статки Ілона Маска впали майже на 13 млрд доларів

Статки одного з найбагатших людей світу, американського бізнесмена Ілона Маска за останню добу зменшилися на 12,6 млрд доларів. Про це повідомляє видання Bloomberg.

Фінансова ситуація Ілона Маска погіршилася на тлі проблем в усій імперії мільярдера. Негативно на статки вплинули зниження акцій виробника електромобілів Tesla Inc на 9,75% – до 162,99 доларів через невтішні фінрезультати за перший квартал року, а також вибух експериментальної ракети Starship через декілька хвилин після запуску.

Валова рентабельність Tesla в першому кварталі становила 19,3%, хоча рік тому показники сягали 29,1%. Результати погіршилися через постійні зниження цін на електрокари.

Tesla знижує ціни в усьому світі з січня, включаючи шість разів у Сполучених Штата, щоб збільшити обсяги продажів, особливо на свої масові автомобілі, кросовер Model Y і седан Model 3.

Також в четвер ракета компанії SpaceX Starship після старту в тестовий орбітальний політ не змогла вийти на орбіту і вибухнула через чотири хвилини після старту.

NASA планує використати Starship для висадки астронавтів космічного агентства на Місяць, запланованого не раніше 2025 року.

На висоті майже 400 футів (120 метрів) Starship мала стати найпотужнішою з будь-коли побудованих ракет, призначених для доставки людей на Місяць та Марс.

Зокрема, на статки Ілона Маска вплинули і зміни в компанії Twitter, якою володіє підприємець. Соціальна мережа почала видаляти сині галочки верифікації акаунту в користувачів, які не заплатили за неї.

Нагадаємо, блакитну галочку в Twitter можна придбати, оформивши підписку Twitter Blue. Вартість підписки сягає від $8 на місяць.

Зазначимо, цього року в рейтингу найбагатших людей світу Forbes Ілону не вдалося втримати лідерство. Наразі його капітал оцінюють в 180 млрд доларів, минулого року статки бізнесмена були вищими - 219 млрд доларів.

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