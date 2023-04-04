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Forbes назвал самого богатого человека мира – это не Илон Маск
Владелец Louis Vuitton Бернар Арно стал самым богатым человеком в мире. На второй позиции оказался Илон Маск. Forbes представил 37-й ежегодный рейтинг самых богатых людей мира.
Состояние Бернара Арно оценили в $211 млрд. К слову, он единственный бизнесмен в списке, чей капитал превышает 200 млрд долларов. Отметим, что через год главе LVMH удалось с третьей строчки подняться на первую. В прошлом году Бернар Арно в рейтинге занимал позицию после Илона Маска и основателя Amazon Джеффа Безоса.
Впервые гражданин Франции возглавляет рейтинг Forbes.
Не удалось удержать лидерство Илону Маску. Сейчас его капитал оценивают в 180 млрд долларов, в прошлом году состояние бизнесмена было выше - 219 млрд долларов.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В общей сложности топ-10 самых богатых людей мира сейчас выглядит так:
- Бернар Арно - LVMH;
- Илон Маск - Tesla, SpaceX;
- Джефф Безос - Amazon;
- Ларри Эллисон - Oracle;
- Уоррен Баффет - Berkshire Hathaway;
- Билл Гейтс - Microsoft;
- Майкл Блумберг - Bloomberg LP;
- Карлос Слим Элу - Telecom;
- Мукеш Амбани - Reliance Industries;
- Стив Балмер – Microsoft.
В Forbes посчитали, что состояние миллиардеров планеты сейчас составляет 12,2 триллиона долларов, что на 500 миллиардов меньше, по сравнению с 12,7 триллиона долларов в марте 2022 года. Почти половина списка беднее года назад.
Соединенные Штаты остаются страной с наибольшим количеством миллиардеров, с 735 членами списка, общая стоимость которых составляет 4,5 триллиона долларов. Китай - на второй позиции с 562 миллиардерами с состоянием 2 триллиона долларов, за ним следует Индия со 169 миллиардерами с состоянием 675 миллиардов долларов.
Напомним, что в компании Джеффа Безоса Amazon решили уволить еще 9 тысяч сотрудников. За последние месяцы Amazon ликвидирует 27 000 рабочих мест, или 9% от примерно 300 000 работников.