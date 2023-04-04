ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTЫ БИЗНЕСА PATRIOTЫ БИЗНЕСА
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
ЕБРР - поддержка наших ЕБРР - поддержка наших
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Бизнес
Дата публикации

Forbes назвал самого богатого человека мира – это не Илон Маск

бернар арно forbes
Владелец Louis Vuitton Бернар Арно стал самым богатым человеком в мире. Фото: Бернар Арно

Владелец Louis Vuitton Бернар Арно стал самым богатым человеком в мире. На второй позиции оказался Илон Маск. Forbes представил 37-й ежегодный рейтинг самых богатых людей мира.

Состояние Бернара Арно оценили в $211 млрд. К слову, он единственный бизнесмен в списке, чей капитал превышает 200 млрд долларов. Отметим, что через год главе LVMH удалось с третьей строчки подняться на первую. В прошлом году Бернар Арно в рейтинге занимал позицию после Илона Маска и основателя Amazon Джеффа Безоса.

Впервые гражданин Франции возглавляет рейтинг Forbes.

Не удалось удержать лидерство Илону Маску. Сейчас его капитал оценивают в 180 млрд долларов, в прошлом году состояние бизнесмена было выше - 219 млрд долларов.

В общей сложности топ-10 самых богатых людей мира сейчас выглядит так:

  1. Бернар Арно - LVMH;
  2. Илон Маск - Tesla, SpaceX;
  3. Джефф Безос - Amazon;
  4. Ларри Эллисон - Oracle;
  5. Уоррен Баффет - Berkshire Hathaway;
  6. Билл Гейтс - Microsoft;
  7. Майкл Блумберг - Bloomberg LP;
  8. Карлос Слим Элу - Telecom;
  9. Мукеш Амбани - Reliance Industries;
  10. Стив Балмер – Microsoft.

В Forbes посчитали, что состояние миллиардеров планеты сейчас составляет 12,2 триллиона долларов, что на 500 миллиардов меньше, по сравнению с 12,7 триллиона долларов в марте 2022 года. Почти половина списка беднее года назад.

Соединенные Штаты остаются страной с наибольшим количеством миллиардеров, с 735 членами списка, общая стоимость которых составляет 4,5 триллиона долларов. Китай - на второй позиции с 562 миллиардерами с состоянием 2 триллиона долларов, за ним следует Индия со 169 миллиардерами с состоянием 675 миллиардов долларов.

Напомним, что в компании Джеффа Безоса Amazon решили уволить еще 9 тысяч сотрудников. За последние месяцы Amazon ликвидирует 27 000 рабочих мест, или 9% от примерно 300 000 работников.