Forbes назвал самого богатого человека мира – это не Илон Маск

Владелец Louis Vuitton Бернар Арно стал самым богатым человеком в мире. На второй позиции оказался Илон Маск. Forbes представил 37-й ежегодный рейтинг самых богатых людей мира.

Состояние Бернара Арно оценили в $211 млрд. К слову, он единственный бизнесмен в списке, чей капитал превышает 200 млрд долларов. Отметим, что через год главе LVMH удалось с третьей строчки подняться на первую. В прошлом году Бернар Арно в рейтинге занимал позицию после Илона Маска и основателя Amazon Джеффа Безоса.

Впервые гражданин Франции возглавляет рейтинг Forbes.

Не удалось удержать лидерство Илону Маску. Сейчас его капитал оценивают в 180 млрд долларов, в прошлом году состояние бизнесмена было выше - 219 млрд долларов.

В общей сложности топ-10 самых богатых людей мира сейчас выглядит так:

Бернар Арно - LVMH; Илон Маск - Tesla, SpaceX; Джефф Безос - Amazon; Ларри Эллисон - Oracle; Уоррен Баффет - Berkshire Hathaway; Билл Гейтс - Microsoft; Майкл Блумберг - Bloomberg LP; Карлос Слим Элу - Telecom; Мукеш Амбани - Reliance Industries; Стив Балмер – Microsoft.

В Forbes посчитали, что состояние миллиардеров планеты сейчас составляет 12,2 триллиона долларов, что на 500 миллиардов меньше, по сравнению с 12,7 триллиона долларов в марте 2022 года. Почти половина списка беднее года назад.

Соединенные Штаты остаются страной с наибольшим количеством миллиардеров, с 735 членами списка, общая стоимость которых составляет 4,5 триллиона долларов. Китай - на второй позиции с 562 миллиардерами с состоянием 2 триллиона долларов, за ним следует Индия со 169 миллиардерами с состоянием 675 миллиардов долларов.

Напомним, что в компании Джеффа Безоса Amazon решили уволить еще 9 тысяч сотрудников. За последние месяцы Amazon ликвидирует 27 000 рабочих мест, или 9% от примерно 300 000 работников.