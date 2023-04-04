Ребрендинг: вместо синей птички логотипом Twitter стала собака

Социальная сеть Twitter, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, заменила традиционную синюю птичку на логотипе своего сайта на собаку, являющуюся символом криптовалюты Dogecoin.

Об этом сообщает Bloomberg.

Как пишет издание, пользователи Twitter заметили, что кнопка в виде синей птицы в верхнем левом углу страницы изменилась на изображение собаки породы сиба-ина Doge, в честь которой названа криптовалюта Dogecoin.

Такое решение владелец Twitter Илон Маск объяснил тем, что еще когда он только задумывался о приобретении социальной сети, один из пользователей посоветовал ему купить Twitter и сменить лого с птичкой на собаку.

По данным Bloomberg, после этого стоимость криптовалюты Dogecoin выросла сразу на 30%. Dogecoin вырос с 7,7 цента до 10,2 цента после обновления. Тег Doge также стал популярен в Twitter.

Пока непонятно, является ли изменение логотипа постоянным.

Но Илон Маск опубликовал фото, где собака показывает полицейскому документ со снимком синей птички и говорит, что это старое фото.

Кроме того, Маск опубликовал твиты, где пользователи предлагали ему изменить логотип социальной сети, прокомментировав сообщение фразой "как обещал".

Отметим, с 15 апреля только подтвержденные учетные записи в Twitter будут иметь право участвовать в голосованиях.

Напомним, недавно Илон Маск оценил Twitter в 20 млрд долларов, хотя покупал компанию за 44 млрд долларов.

Это связано с тем, что ведущие рекламодатели сократили свои расходы на платформу после ее покупки миллиардером, поэтому в декабре 2022 года доходы Twitter от рекламы упали на 71% .