SpaceX вывела на орбиту спутники нового поколения

Аэрокосмическая компания американского миллиардера Илона Маска SpaceX запустила на орбиту 22 своих широкополосных спутников "V2 mini" Starlink. Об этом сообщили на сайте компании.

Ракета Falcon 9, укомплектованная 22 космическими спутниками следующего поколения Starlink, стартовала со станции космических сил на мысе Канаверал во Флориде в пятницу.

Первая ступень Falcon 9 вернулась на Землю через 8,5 минут после старта. Он приземлился на беспилотный корабль SpaceX, находившийся в Атлантическом океане у побережья Флориды.

Новейшие спутники V2 mini будут давать улучшенный сигнал для системы интернета Starlink. Они меньше предыдущих, но более мощных - имеют в 4 раза большую пропускную способность, работают в большем диапазоне частот и обеспечивают более высокую скорость интернет-подключения. Каждый спутник оборудован двумя солнечными панелями площадью 52,5 квадратных метров и весит от 1,25 до 2 тонн.

В мае SpaceX успешно запустила ракету-носитель Falcon 9, выведшую на околоземную орбиту 51 спутник мобильного интернета Starlink.

Ранее SpaceX опробовала новую усовершенствованную версию двигателей Raptor V3 для своей ракетной системы Starship.

По словам Илона Маска, команда провела успешное тестирование двигателей, в ходе которого был установлен новый рекорд.

Отметим, 20 апреля ракета компании SpaceX Starship после старта в тестовый орбитальный полет не смогла выйти на орбиту и взорвалась четыре минуты спустя после старта.

Предварительной причиной взрыва Starship стали проблемы с отделением первой ступени.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) запретило компании SpaceX производить любые дальнейшие запуски Starship, пока не завершит расследование неудачного тестового запуска ракеты.

После взрыва ракеты Starship и проблем в Tesla состояние Илона Маска упало почти на 13 млрд долларов.