Китай запустил экспериментальный спутник для тестирования интернет-технологий

9 июля Китай отправил в космос новый экспериментальный спутник по космодрому Цзюцюань на северо-западе страны. Он был запущен ракетой-носителем Long March-2C и уже вышел на запланированную орбиту.

Об этом пишет китайское издание Xinhua.

Сателлит будет выполнять тестовые миссии спутниковых интернет технологий.

Сообщается, что этот запуск стал 478-м полетом серии ракет-носителей Long March.

Кроме китайских компаний, аэрокосмическая компания американского миллиардера Илона Маска SpaceX также запустила на орбиту 22 своих широкополосных спутников "V2 mini" Starlink.

Ракета Falcon 9, укомплектованная космическими спутниками следующего поколения Starlink, стартовала со станции космических сил на мысе Канаверал во Флориде.