Японія планує випробувати передачу сонячної енергії з космосу у 2025 році

Японське державно-приватне партнерство спробує передати сонячну енергію з космосу на Землю за допомогою супутників вже у 2025 році. Про це пише Engadget.

Проєкт, який працює над космічним енергопостачанням з 2009 року, планує розгорнути ряд малих супутників на орбіті. Ці апарати передаватимуть сонячну енергію на наземні приймальні станції, розташовані за сотні кілометрів від них.

Використання орбітальних сонячних панелей і мікрохвиль для надсилання енергії на Землю вперше запропонували в 1968 році. З тих пір низка країн витратили час і гроші на реалізацію цієї ідеї.

Технологія приваблива тим, що такі батареї потенційно даватимуть необмежену поновлювану енергію. У космосі батареї можуть збирати енергію незалежно від часу доби. А завдяки тому, що для передачі ресурсу використовуються мікрохвилі, хмари також не є проблемою.

У 2015 році Японія зробила прорив, коли її вчені успішно транспортували 1,8 кіловат потужності (достатня для живлення електричного чайника), на відстань у понад 50 метрів до бездротового приймача.

Однак навіть якщо країна успішно розгорне орбітальні сонячні батареї, така технологія буде далекою до поширеного застосування. Справа в тому, що з нинішніми можливостями виробництво масиву, який генеруватиме 1 гігават електроенергії (це приблизна потужність одного ядерного реактора) коштуватиме близько 7 млрд доларів.