Google оновив супутникові знімки Маріуполя: знайдено нові масові поховання

Картографічний веб-сервіс Google Maps оновив супутникові знімки окупованого Маріуполя Донецької області. Тепер користувачі можуть побачити місто після російських обстрілів. На знімках, зокрема, помітили нові масові поховання.

Про це 26 квітня в Telegram-каналі повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

Супутникові знімки нових поховань в Маріуполі. Фото: Telegram Андрющенка

"Розбомблений Драматичний театр ще до розбору завалів та з написом "Діти". Маріуполь в ранах перед демонтажем. Судячи по історії руйнувань – фото із супутника зроблено в різні дати після середини березня 2022 року", – прокоментував він.

Мерія детально проаналізувала нові карти кладовищ. В результаті знайшли нові сектори масових поховань на Новотроїцькому кладовищі.

"Сектори по розміру візуально більші за братьські могили у с. Виноградне або с. Мангуш. Повертаючись в історію окупації, Новотроїцьке кладовище було достатньо довгий час, приблизно до середини липня, зачинене та під контролем окупантів", — зауважив Андрющенко.

Супутникові знімки Маріуполя. Фото: Telegram Андрющенка

Станом на кінець квітня не встановлено, хто саме був похований на цьому кладовищі і в який період. Міська рада буде намагатися встановити це.

"Вся істина буде встановлена остаточно після деокупації Маріуполя. Тому не знижуємо активності моніторингу та отримання інформації про злочини Росії в Маріуполі ані на хвилину. Допоки останнього злочинця окупантів не буде покарано", — підкреслив радник мера.

Раніше про виявлення сектора свіжих поховань Маріупольська міська рада повідомляла на початку квітня. Там з'ясували, що серед основних причин високої смертності - критично поганий рівень медицини в окупованому місті.

В міськраді вважають, що на повне відновлення міста знадобиться 20 років. На критичне відновлення інфраструктури, стабілізацію ситуації, відновлення всіх комунальних сфер і напрямків потрібні 14 млрд грн.