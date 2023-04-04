На кладовищі поблизу Маріуполя знайшли сектор свіжих могил

На місці масового поховання поблизу окупованого Маріуполя Донецької області виявили сектор свіжих поховань. Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

"Маріупольські кладовища збільшуються. На Старокримському цвинтарі виявили великий сектор свіжих поховань", - пише пресслужба міської ради.

Серед основних причин високої смертності, які називають у Маріупольській міській раді, - критично поганий рівень медицини в окупованому місті.

У Маріуполі бракує лікарів, у медичних закладах відсутнє необхідне обладнання та ліки. Маріупольці не мають доступу до нормального лікування.

Раніше радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що окупанти готуються до боїв за Маріуполь. Тож у місті росіяни встановлюють оборонні укріплення, продовжуючи укріплювати мости, завод "Азовсталь" та металургійний комбінат Ілліча та порт.

Тому, за словами Андрющенка, не варто чекати на “херсонський” сценарій, коли окупанти заявили про черговий "жест доброї волі".

Минулого тижня очільник Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що на повне відновлення міста знадобиться 20 років. На критичне відновлення інфраструктури, стабілізацію ситуації, відновлення всіх комунальних сфер і напрямків потрібні 14 млрд грн.

19 березня 2023 року Володимир Путін відвідав окупований Маріуполь. В Інституті вивчення війни вважають, що головною метою поїздки було створити імідж невразливості та продовжити спроби представити себе лідером, який брав участь у війні.