На кладбище под Мариуполем нашли сектор свежих могил

На месте массового захоронения рядом с оккупированным Мариуполем Донецкой области был обнаружен сектор свежих захоронений. Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

"Мариупольские кладбища увеличиваются. На Старокрымском кладбище обнаружили большой сектор свежих захоронений", - пишет пресс-служба городского совета.

Среди основных причин высокой смертности, которые называют Мариупольский городской совет, - критически плохой уровень медицины в оккупированном городе.

В Мариуполе не хватает врачей, в медицинских учреждениях отсутствует необходимое оборудование и лекарства. Мариупольцы не имеют доступа к нормальному лечению.

Ранее советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что оккупанты готовятся к боям за Мариуполь. Так что в городе россияне устанавливают оборонные укрепления, продолжая укреплять мосты, завод "Азовсталь" и металлургический комбинат Ильича и порт.

Поэтому, по словам Андрющенко, не стоит ждать "херсонский" сценарий, когда оккупанты заявили об очередном "жесте доброй воли".

На прошлой неделе глава Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что на полное восстановление города понадобится 20 лет. На критическое восстановление инфраструктуры, стабилизацию ситуации, восстановление всех коммунальных сфер и направлений требуется 14 млрд грн.

19 марта 2023 года Владимир Путин посетил оккупированный Мариуполь. В Институте изучения войны считают, что главной целью поездки было создать имидж неуязвимости и продолжить попытки представить себя лидером, участвовавшим в войне.