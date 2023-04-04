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Категория
Общество
Дата публикации

В ООН назвали количество погибших от российской агрессии украинцев в марте

В ООН назвали количество погибших от российской агрессии украинцев в марте
Фото: пресс-служба ГСЧС

В марте 2023 года 178 гражданских людей погибли в Украине в результате российской агрессии, 587 получили ранения. За первый месяц весны жертвами войны в Украине стали 765 человек.

Об этом говорится в отчете Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

Отмечается, что с 1 по 31 марта в организации зафиксировали данные о гибели 178 человек и ранении 587 человек.

Как говорится в отчете, большинство зафиксированных летальных исходов вызвано применением взрывного оружия с большой зоной поражения, включая обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетными и авиаударами.

В целом, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину ООН зафиксировала 8 451 погибшего и 14 156 раненых среди гражданского населения.

В организации отмечают, что реальное число погибших значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, происходит с задержкой, и многие сообщения все еще нуждаются в подтверждении.

"Это касается, например, населенных пунктов Мариуполь (Донецкая область), Лисичанск, Попасная и Северодонецк (Луганская область), где, по сообщениям, имели место многочисленные случаи гибели или ранения гражданских лиц", - говорится в сообщении.

Отметим, по состоянию на утро 3 апреля 2023 года более 1411 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По официальной информации ювенальных прокуроров 467 детей погибли и более 944 получили ранения разной степени тяжести”

Автор:
Светлана Манько