В ООН назвали кількість загиблих від російської агресії українців у березні

У березні 2023 року 178 цивільних людей загинуло в Україні внаслідок російської агресії, 587 отримали поранення. За перший місяць весни жертвами війни в Україні стали 765 осіб.

Про це йдеться у звіті Управління Верховного комісара ООН з прав людини.

Зазначається, що з 1 по 31 березня в організації зафіксували дані про загибель 178 людей і поранення 587.

Як йдеться у звіті, більшість зафіксованих летальних випадків спричинені застосуванням вибухової зброї з великою зоною ураження, включаючи обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетними й авіаударами.

Загалом, від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну ООН зафіксувала 8451 загиблого та 14 156 поранених серед цивільного населення.

В організації наголошують, що реальне число загиблих є значно вищим, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, відбувається із затримкою, і багато повідомлень все ще потребують підтвердження.

"Це стосується, наприклад, населених пунктів Маріуполь (Донецька область), Лисичанськ, Попасна і Сєверодонецьк (Луганська область), де, за повідомленнями, мали місце численні випадки загибелі чи поранення цивільних осіб", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, станом на ранок 3 квітня 2023 року більше ніж 1411 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 467 дітей загинуло та понад 944 отримали поранення різного ступеню тяжкості.