З початку широкомаштабної війни російські солдати в Україні вбили чи поранили 22 тис цивільних – ООН

З початком широкомасштабної війни спостерігачі ООН зафіксували 21 965 постраждалих серед цивільних. В організації зазначають, що окупанти вбили 8 231 людей і 13 734 поранили.

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За даними ООН, 17 619 жертв (6 372 загиблих і 11 247 поранених) перебували на території, яка на момент російського вторгнення перебувала під контролем Україною.

З 1 по 12 березня 2023 року УВКПЛ (управління верховного комісара з прав людини) зафіксувало 293 жертви серед цивільного населення в Україні. Серед них 84 людини вбиті і 209 – поранених.

В свою чергу УВКПЛ вважає, що реальні цифри значно вищі, оскільки з певних міст які знаходяться в окупації або де тривають інтенсивні бойові дії немає достовірної інформації. Це стосується, наприклад, Маріуполя. Минулої весни бійці полку «Азов» які боронили місто повідомляли, що росіяни вбили щонайменше 20 тисяч цивільних. На даний час перевірити цю інформацію немає можливості.

Як повідомили в Офісі генпрокурора України, станом на 14 березня в Україні постраждало більше ніж 1399 дітей. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 464 дитини загинуло та понад 925 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Ці цифри також не є остаточними. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 446, Харківській - 273, Київській - 123, Херсонській - 94, Запорізькій - 87, Миколаївській - 84, Чернігівській - 68, Луганській - 66, Дніпропетровській - 66.

Росіяни і далі продовжують вбивати невинних людей. Протягом доби вони завдали чергових ударів по Донеччині, троє людей загинули. 13 березня російські окупанти обстріляли Авдіївку зі ствольної артилерії та РСЗВ "Ураган". Внаслідок цього загинула місцева жителька.