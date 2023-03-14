С начала широкомасштабной войны российские солдаты в Украине убили или ранили 22 тыс. гражданских - ООН

С началом широкомасштабной войны наблюдатели ООН зафиксировали 21965 пострадавших среди гражданских. В организации отмечают, что оккупанты убили 8 231 человека и 13 734 ранили.

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По данным ООН, 17 619 жертв (6 372 погибших и 11 247 раненых) находились на территории, которая на момент российского вторжения находилась под контролем Украины.

С 1 по 12 марта 2023 г. УВКПЧ (управление верховного комиссара по правам человека) зафиксировало 293 жертвы среди гражданского населения в Украине. Среди них 84 человека убиты и 209 ранены.

В свою очередь УВКПЧ считает, что реальные цифры значительно выше, поскольку из определенных городов, которые находятся в оккупации или где продолжаются интенсивные боевые действия, нет достоверной информации. Это касается, например, Мариуполя. Прошлой весной бойцы полка «Азов» защищавшие город сообщали, что россияне убили не менее 20 тысяч гражданских. В настоящее время проверить эту информацию нет возможности.

Как сообщили в Офисе генпрокурора Украины, по состоянию на 14 марта в Украине пострадало более 1399 детей. По официальной информации ювенальных прокуроров 464 ребенка погибли и более 925 получили ранения разной степени тяжести.

Эти цифры также не окончательны. Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 446, Харьковской – 273, Киевской – 123, Херсонской – 94, Запорожской – 87, Николаевской – 84, Черниговской – 68, Луганской – 66, Днепропетровской – 66.

Россияне продолжают убивать невинных людей. В течение суток они нанесли очередные удары по Донбасу, три человека погибли. 13 марта российские оккупанты обстреляли Авдеевку из ствольной артиллерии и РСЗО "Ураган". В результате погибла местная жительница.