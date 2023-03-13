В Херсонской области на вражеской мине взорвались четверо пиротехников и гражданский

В селе Посад-Покровское 13 марта на российские взрывчатке взорвались четверо пиротехников ГСЧС, а также гражданский гражданин, который находился в автомобиле.

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Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОВА.

"Специалисты-взрывотехники прибыли в Херсонскую область из Николаевской, чтобы помочь коллегам. Во время работ по разминированию взорвался боеприпас", - говорится в сообщении.

Спасателей госпитализировали, медики оценивают их состояние как средней тяжести.

В этот же день на мине в поле взорвался гражданский мужчина. По данным следствия, житель Николаевщины, двигаясь на автомобиле по окраине села Посад-Покровское, наехал на противотанковую мину. Водитель погиб на месте – от минно-взрывной травмы и многочисленных ранений ног.

Фото: Херсонская областная прокуратура

Херсонская областная прокуратура возбудила уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, 10 марта в селе Ищенка на Херсонщине автомобиль с гражданскими наехал на мину, оставленную в поле российскими войсками. Двое людей погибли на месте. Еще двоих пассажиров госпитализировали.