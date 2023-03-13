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- Общество
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В Херсонской области вводят усиленный комендантский час: в чем причина
В Херсонской области с 13 марта усиливают комендантский час. По 17 марта включительно жителям будет запрещено выходить из дома с 17:00 до 06:30.
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Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
По его словам, поступила информация о возможном пребывании на территории Херсона ДРГ врага.
"Всем, кому сегодня нужно выехать за пределы области, прошу сделать это немедленно, а в дальнейшем – планировать свое время пребывания на территории города и области", – отметил он.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, оккупанты после бегства из Херсона чуть ли не ежедневно наносят удары по городу и другим населенным пунктам региона.