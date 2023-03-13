У Херсонській області вводять посилену комендантську годину: у чому причина

У Херсонській області з 13 березня посилюють комендантську годину. По 17 березня включно мешканцям буде заборонено виходити з дому з 17.00 до 06.30.

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Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, надійшла інформація про можливе перебування на території Херсона ДРГ ворога.

"Всім, кому сьогодні потрібно виїхати за межі області, прошу зробити це негайно, а у подальшому - планувати свій час перебування на території міста та області", - зазначив він.

Нагадаємо, окупанти після втечі з Херсона чи не щоденно завдають ударів по місту та іншим населеним пунктам регіону.