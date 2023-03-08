"Для вашого ж блага": КМВА пояснила, чому не може скоротити комендантську годину в Києві

Нинішні часові рамки комендантської години у Києві є обґрунтованими і для їх зміни наразі немає підстав. Про це, як повідомляє ТСН, заявив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

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Він підкреслив, що однією з головних функцій КМВА є забезпечення організації стабільної життєдіяльності столиці і безпека її мешканців, невід’ємним елементом чого є і залишатиметься комендантська година.

"На даний момент такі часові рамки обґрунтовані вимогами безпеки громадян та сприяння виконання бойових чи службових завдань ЗСУ і правоохоронців. Ми регулярно переглядаємо питання щодо подовження комендантської години. Але таке рішення щодо скорочення тривалості комендантської години буде ухвалено лише після того, як КМВА спільно з командуванням угруповання сил і засобів оборони Києва отримають для цього всі підстави", - сказав Попко.

За словами керівника адміністрації, такими підставами будуть гарантії безпеки населення, можливість виконувати оборонні заходи, службові, бойові завдання тощо. Він додав, що у разі ухвалення рішення про зміну комендантської години про це буде оголошено громадськості.

"Прошу усіх поставитися з розумінням. Війна не закінчилася. Загрози для столиці і її мешканців досі існують. І якщо Київ з кожен місяцем стає все більш безпечним, то це заслуга усіх структур, сил і відомств, які щоденно працюють задля вашої безпеки! І якщо для захисту і спокою людей нам потрібно буде притримуватися визначеної комендантської години – ми будемо це робити! Для вашого ж блага!" - заявив Попко.

Нагадаємо, що раніше набрала необхідну кількість підписів електронна петиція про скорочення комендантської години у Києві, яка зараз триває з 23:00 до 5:00. Тепер це питання має розглянути Київська міська рада.

Втім, рішення про рамки комендантської години знаходиться у віданні саме регіональних військових адміністрацій. Зазначимо при цьому, що в Одеській області з 1 березня комендантська година була скорочена з 23:00-5:00 до 0:00-5:00.