В Києві оновлять перепустки для пересування містом під час комендантської години

Київська міська військова адміністрація планує оновити формат перепусток для пересування містом під час комендантської години. Про це КМВА повідомляє на своєму телеграм-каналі.

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“Ми оновлюємо систему, щоб перепустками на транспортні засоби користувалися лише особи, які відносяться до підрозділів сектору безпеки та оборони України, критичної інфраструктури міста та органів державної влади. Мешканцям та гостям міста Києва наполегливо рекомендуємо дотримуватися правил комендантської години, які доводяться через комунальні засоби масової інформації, об’яви в громадському транспорті та повідомлення на дошках об’яв.” — заявив Комендант міста Київ, генерал-майор Віктор Плахтій.

Замінити старі перепустки на нові можна з 1.02 по 15.02 лютого в комендатурі столиці.

Нагадаємо, поточний формат перепусток для пересування столицею під час комендантської години діє з вересня 2022 року.