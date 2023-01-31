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В Киеве обновят пропуски для передвижения по городу во время комендантского часа
Киевская городская военная администрация планирует обновить формат пропусков для передвижения по городу во время комендантского часа. Об этом КМВА сообщает на своем телеграмм-канале.
“Мы обновляем систему, чтобы пропусками на транспортные средства пользовались только лица, относящиеся к подразделениям сектора безопасности и обороны Украины, критической инфраструктуре города и органов государственной власти. Жителям и гостям Киева настоятельно рекомендуем соблюдать правила комендантского часа, которые приходятся через коммунальные средства массовой информации, объявления в общественном транспорте и сообщения на досках объявлений. – заявил Комендант города Киев, генерал-майор Виктор Плахтий.
Сменить старые пропуски на новые можно с 1.02 по 15.02 февраля в комендатуре столицы.
Напомним, текущий формат пропусков для передвижения по столице во время комендантского часа действует с сентября 2022 года .Подписывайтесь на наш YouTube канал