В Києві запроваджують новий формат перепусток для пересування під час комендантської години

З 1 вересня в столиці України почне діяти новий формат перепусток для пересування під час комендантської години. Нові документи матимуть складнішу систему захисту. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

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Формат змінили, тому що все частіше в Києві фіксували підробку перепусток та порушення порядку пересування під час дії комендантської години.

"Ми створили систему, щоб перепустками на транспортні засоби користувалися лише особи, які відносяться до підрозділів сектору безпеки та оборони України, критичної інфраструктури міста та органів державної влади" — розповів комендант Києва, генерал-майор Віктор Плахтій.

Зазначимо, що на території Київської області правоохоронці посилили контроль за дотриманням комендантської години через загрози провокацій диверсійних груп.

Раніше також повідомлялося, що у Київській області військова комендатура та поліція проводять рейди щодо дотримання комендантської години, яка в Києві та області діє з 23:00 до 05:00.