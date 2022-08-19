В Киеве вводят новый формат пропусков для передвижения во время комендантского часа

С 1 сентября в столице Украины начнет действовать новый формат пропусков для передвижения во время комендантского часа. Новые документы будут иметь более сложную систему защиты. Об этом сообщила Киевская городская военная администрация.

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Формат изменили, потому что все чаще в Киеве фиксировали подделку пропусков и нарушение порядка передвижения во время действия комендантского часа.

"Мы создали систему, чтобы пропусками на транспортные средства пользовались только лица, относящиеся к подразделениям сектора безопасности и обороны Украины, критической инфраструктуре города и органов государственной власти", - рассказал комендант Киева, генерал-майор Виктор Плахтий.

Отметим, что на территории Киевской области правоохранители ужесточили контроль соблюдения комендантского часа из-за угроз провокаций диверсионных групп.

Ранее также сообщалось, что в Киевской области военная комендатура и полиция проводят рейды по соблюдению комендантского часа, который в Киеве и области действует с 23:00 до 05:00.