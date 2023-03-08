Київрада розгляне скорочення комендантської години в столиці

Петиція №11713 з пропозицією скоротити коменданську годину з 00:00 по 5:00 в Києві набрала необхідну кількість голосів. Тепер Київрада має її розглянути.

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Про це свідчить інформація на сайті електронних петицій Київради.

"Так як більшість найманих працівників не мають можливості вчасно потрапити додому, або ж збільшіть, рух громадського транспорту або (скоротіть коменданську годину — Delo.ua)", — йдеться в тексті петиції, автором якої є Андрій Дем'яненко.

Петиція про скорочення тривалості комендантської години в Києві зібрала 6055 підписів.

Зауважимо, що під час дії воєнного стану рішення щодо скасування чи скорочення тривалості комендантської години повинно узгоджуватись разом із військовими та Радою оборони міста Києва.

В інших регіонах влада поступово скорочує тривалість комендантської години. Зокрема, в Одеської області вона тепер триває з 0:00 до 5:00. До цього з 25 травня минулого року в Одеській області комендантська година була встановлена у період з 23:00 до 5:00, так само як у Києві.

До цього, же у жовтні 2022 року у Львові змінили тривалість комендантської години, наразі вона триває з 00:00 до 05:00.

Джерело фото: ua.depositphotos.com